تحذيرات من سيول وفيضانات بالعراق جراء حالة جوية "نادرة" منتصف الأسبوع المقبل

2024-03-14 15:18:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حذر خبير التنبؤات الجوية صادق عطية، يوم الخميس، من تعرض مناطق ومدن البلاد الى سيول وفيضانات تتسبب بها حالة جوية "متميزة ونادرة" في منتصف الأسبوع المقبل.

وقال عطية في منشور على مواقع التواصل "فيسبوك"، إن كل العناصر المتوفرة تشير لحالة جوية متميزة ونادرة منتصف الأسبوع المقبل تستوجب أخذ الاحتياطات من شدة وغزارة الأمطار والبرق والرعد ونشاط الرياح.

وأردف بالقول إن الحالة تبدأ يوم الاثنين، وذروتها الثلاثاء، ونهايتها مساء او ليل يوم الاربعاء.

وشدد عطية بالقول "علينا الحذر من تقلبات الطقس وما يرافقه من سيول وفيضانات خلال فترة التأثير.

ونوه الى أن المناطق المرشحة للغزارة هي مدن الشمال ثم الوسط ثم الفرات الاوسط ثم الجنوب.