المندلاوي يهنئ الصابئة المندائيين بمناسبة عيد الخليقة

2024-03-14 15:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

هنأ رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي، اليوم الخميس، الصابئة المندائيين بمناسبة حلول عيد الخليقة.

وذكر المندلاوي في تغريدة له تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، "يسرنا أن نتقدم بخالص التهاني وأجمل التبريكات لأبناء شعبنا وإخوتنا من الصابئة المندائيين في العراق والعالم، بمناسبة احتفالهم بعيد الخليقة "البرونايا"، متمنياً أن يعيده الله عليهم بالخير والبركة والتوفيق".

وأضاف: "نشيد اليوم بإسهامات وتفاني هذا الجزء الأصيل من هذا البلد مع باقي شركاء الوطن من أجل بناء عراق قوي ومزدهر"، مؤكداً أن "هذه المناسبات والأعياد جسدت عبر التاريخ روح المحبة والتعايش المشترك والألفة بين العراقيين بمختلف مكوناتهم وأطيافهم".