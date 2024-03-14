بينها يخص الدينار.. مخرجات اجتماع مالية البرلمان مع البنك المركزي

2024-03-14 15:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعربت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، عن تطلعها للتنسيق مع البنك المركزي لزيادة قيمة الدينار والسيطرة على السوق. وذكرت الدائرة الإعلامية بمجلس النواب في بيان تلقته و الاقتصاد نيوز، أن اللجنة المالية اجتمعت برئاسة عطوان العطواني وبحضور أعضائها مع محافظ البنك المركزي علي العلاق، لمناقشة السياسة النقدية والنظام المصرفي في البلد وسبل زيادة قيمة الدينار العراقي. وأكد رئيس اللجنة في مستهل الاستضافة التي عقدت في مقر اللجنة على أهمية متابعة الملف الاقتصادي والسياسة النقدية، استنادا إلى الجانب الرقابي، وإيجاد الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه عمل البنك المركزي. وأعربت اللجنة المالية عن تطلعها إلى التنسيق مع البنك المركزي من أجل زيادة قيمة الدينار العراقي، والسيطرة على السوق في سبيل التخفيف عن كاهل المواطنين، ومعالجة العجز. من جهته استعرض محافظ البنك المركزي الجانب الاقتصادي والنقدي، لافتا إلى وضع قواعد أساسية من أجل مراقبة عملية الحوالات وتحليل العمليات النقدية، مشيدا بالدور الذي تقوم به اللجنة المالية في متابعة الحركة المالية والاقتصادية للبلد. وناقشت اللجنة مع محافظ البنك المركزي المعايير الدولية المعتمدة، والخطط المستقبلية للارتقاء بواقع المصارف، وإمكانية توسع العلاقات مع المصارف الدولية، ورسم هيكلية المصارف، والتوجه نحو عملية الدفع الإلكتروني، بالإضافة إلى إمكانية تعديل قانون البنك المركزي.