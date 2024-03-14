العراق يسجل سابقة تاريخية.. أكثر من 85 ألف متفرج تابعوا 4 مباريات في يوم واحد

2024-03-14 15:42:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس (14 اذار 2024)، ان العراق شهد يوم امس "سابقة تأريخية" بحضور أكثر من 85 ألف متفرج تابعوا 4 مباريات من دور الـ 16 لبطولة كأس العراق في يوم واحد.

وقال الاتحاد في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "في سابقةٍ جميلةٍ وتأريخيةٍ لم تألفها مسابقاتنا المُختلفة، سجلت ملاعبنا حضوراً جماهيرياً غفيراً، قدر بأكثر من ٨٥ ألفَ متفرجٍ تابعوا بشكلٍ حضاري مميزٍ أربعَ مبارياتٍ في يومٍ واحدٍ بإطار بطولةِ كأس العراق"، مؤكدا ان "الحضور كان بهيًا لم تصدر منه، والحمد لله، ما يخدشُ الصورةَ الجميلة للتَشجيعِ الذي استمرَ طيلةَ أوقات المباريات الأربع".

وأضاف البيان، "لمُناسبةِ هذه الأماسي الكرويّة الراقية جماهيرياً وفنياً، يتقدم الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدم، وعلى رأسه عدنان درجال، بالتحيةِ والتقدير والثناءِ لكل مَن أسهم في إخراج هذه المُبارياتِ بهذا الرقي، لاسيما جمهورنا الكريم، ملح المُباريات وعسلها، على حُسنِ الانضباط، والالتزام بالتعليماتِ، ليعكسوا صُورةً جميلةً عن حبِ الوطن".

وتابع "‏كما لا يسعنا إلا أن نتقدمَ بالشُكرِ والتَقديرِ إلى القواتِ الأمنية كافة التي اشتركت بعمليةِ تأمين المبارياتِ، وكل العناوين التنظيميّة في اتحادِ الكرة التي بذلت جهوداً كبيرةً، وإلى مزيدٍ من التقدُّمِ والتألق".

وتأهلت فرق الزوراء والشرطة والنجف والنفط، مساء امس الأربعاء، إلى دور ربع نهائي كأس العراق لكرة القدم.

وانطلقت المباريات الأربع جميعها عند الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وتأهل فريق الزوراء لدور ربع النهائي بعد فوزه على فريق كربلاء بركلات الترجيح 4-2، جرت المباراة على ملعب نادي الزوراء.

وانتهى الشوط الأول بتقدم كربلاء بهدف دون مقابل جاء عن طريق محمد أوتارا في الدقيقة 23، وفي الشوط الثاني سجل الزوراء هدف التعديل في الدقيقة 76 عن طريق محمد علي عبود.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي والذهاب إلى ركلات الترجيح لتحسم لصالح الزوراء 4-2.

كما تأهل فريق القوة الجوية على حساب النجف بركلات الترجيح بنتيجة 8-7 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي 0-0 وجرت المباراة على ملعب النجف الدولي.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي والذهاب إلى ركلات الترجيح لتحسم لصالح القوة الجوية.

كذلك تأهل فريق الشرطة على حساب فريق زاخو بركلات الترجيح 4-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي 0-0، وجرت المباراة على ملعب زاخو الأولمبي.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي والذهاب إلى ركلات الترجيح لتحسم لصالح الشرطة.

وتأهل فريق النفط على حساب فريق الطلبة بفارق ركلات الترجيح 5-4، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 0-0، وجرت المباراة على ملعب الشعب الدولي.