2024-03-14 15:48:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشفت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، اليوم الخميس (14 آذار 2024)، عن اعتماد العراق خطة "الابعاد الثلاثية" بدعم 5 قطاعات مهمة، فيما اشارت الى أن محافظة البصرة كانت انموذجاً.

وقال عضو اللجنة النائب باقر الساعدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" اعتماد العراق على الاقتصاد الريعي يحمل مخاطر كبيرة مع الاهتزازات المتكررة في سوق بيع النفط ما يستدعي خطوات جادة وملموسة في تغير بوصلة اقتصاده ودفعه الى التنويع واستغلال ما لديها من مقومات في 5 قطاعات مهمة هي الصناعة والزراعة والسياحة والاستثمار والتكنلوجيا لتصبح رقمًا صعبًا في ايرادات خزينته السنوية".

واضاف، أن" الحكومة بدأت فعليًا باعتماد خطة الابعاد الثلاثة وهي معالجة اسباب انحسار الانتاج او النشاط والسعي الى بلورة خارطة طريق تعالج كل الاشكاليات وتدفع بالانتاج وفق مسارات تجعله مرغوبا، فضلا عن دفع الاستثمارات للامام وفتح الابواب امام الشركات في قطاعات متعددة مع مكافحة الفساد والعراقيل وخلق شراكات دولية لنقل الصناعات التكنولوجية".

واشار الساعدي الى أن" طريق التنمية هو البوابة الأهم في انعاش القطاعات الخمسة لانه سيعطي ميزة النقل والانفتاح وجذب رؤوس الاموال الخارجية في ظل امكانية بناء مدن حرة ومجمعات صناعية وزراعية يمكن أن تغير بوصلة ملف الانتاج في البلاد الى مرحلة مختلفة".

واوضح أن "احياء مصانع مهمة في البصرة وبدء الانتاج خلال فترة وجيزة حلقة مهمة سيكون لها تاثير ملموس في دعم الاقتصاد الوطني".

وفي (9 آذار 2024)، كشف عضو مجلس محافظة البصرة حسن شداد الفارس، تفاصيل لقاء الحكومة المحلية ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على هامش زيارته المحافظة.

وقال الفارس لـ"بغداد اليوم"، إن "السوداني تعهد خلال اللقاء بدعم المحافظة ماليا لتصفير المشاريع المتلكئة فضلا عن انشاء مشاريع جديدة واستراتيجية"، مبينا ان "المجلس طلب من رئيس الوزراء المضي بتفعيل البصرة عاصمة العراق الاقتصادية وعدم تأخير هذا الأمر اكثر من ذلك".

وفي وقت سابق، افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السواني، مصنع "الدرفلة" في البصرة، مبينا أن افتتاحه سيمكّن العراق من تقليل استيراد مادة الحديد، والحفاظ على العملة الأجنبية وتوفير منتج وطني، وفرص عمل جديدة.