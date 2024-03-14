المالية تستحدث دائرة جديدة وتحصر نقل ومساءلة الموظفين بموافقة مديرها.. وثيقة

2024-03-14 15:48:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قررت وزارة المالية العراقية، اليوم الخميس (14 اذار 2024)، استحداث دائرة بمسمى "التدقيق والرقابة الداخلية".

وبحسب وثيقة صادرة من وزارة المالية بتوقيع الوزيرة طيف سامي، تلقتها "بغداد اليوم"، فان "الدائرة تتكون من 5 أقسام هي قسم الرقابة وقسم التدقيق وقسم الشكاوى وقسم البلاغات وقسم التحقيقات".

وأشارت الوثيقة إلى ان "اقسام التدقيق والرقابة الداخلية في التشكيلات التابعة للوزارة سترتبط بدائرة التدقيق والرقابة الداخلية ولا يجوز نقل او تنسيب او مساءلة أي موظف فيها إلا بموافقة مدير الدائرة".



