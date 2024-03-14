الجيل الجديد توصي حكومة كردستان بسرعة المباشرة بتوطين رواتب الموظفين

2024-03-14 15:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - وسام الملا

أوصت كتلة الجيل الجديد النيابية، اليوم الخميس، حكومة إقليم كردستان بسرعة المباشرة بتوطين رواتب موظفيها في المصارف المعتمدة.

وقالت رئيسة كتلة الجيل الجديد النيابية سروة عبد الواحد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحكومة الاتحادية ووزارة المالية مطالبة بالتنسيق مع وزارة المالية في إقليم كردستان بالمباشرة السريعة في توطين رواتب موظفي إقليم كردستان"، مبينة أن "عملية التوطين ستنهي معاناة الموظفين في كردستان".

وثمنت عبد الواحد "جهود الحكومة الاتحادية في توطين رواتب موظفي إقليم كردستان"، داعية "حكومة إقليم كردستان الى المباشرة بتوطين رواتب موظفيها عبر المصارف المعتمدة في الحكومة الاتحادية والبنك المركزي".

وكان المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، أكد استمرار تمويل رواتب الموظفين في إقليم كردستان، فيما أشار الى أن وزارة المالية الاتحادية ملتزمة بتمويل الإقليم بشأن دفع رواتب الموظفين في الإقليم لشهر (آذار)، مع أهمية التنسيق مع وزارة المالية في الإقليم للإسراع بعملية إكمال إجراءات التوطين في المصارف المعتمدة.