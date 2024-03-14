2024-03-14 16:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الخميس، الحكم بالإعدام على متهم لقتله خاله والإعتداء على إبنته في محافظة واسط.وذكر الجهاز في بيان تلقته “ايرث نيوز”، أن “القضاء العراقي، أصدر الحكم بالإعدام على متهم لقيامه بعدة جرائم دنيئة، حيث ألقي القبض عليه من قبل جهاز الأمن الوطني في محافظة واسط بعد ورود معلومات عن قيامه بتعنيف إبنته […]

ظهرت المقالة واسط..الحكم بالإعدام على متهم قتل خاله واعتدى على إبنته أولاً على ايرث نيوز.