2024-03-14 16:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ نفت وكالة الأنباء الإيرانية إجراء طهران أي مفاوضات مع الولايات المتحدة حول هجمات الحوثيين على السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر. وكتبت الوكالة: “إن مصدرا مطلعا نفى تصريحات إحدى الصحف الأمريكية حول مفاوضات غير مباشرة جرت بين الوفدين الإيراني والأمريكي حول الهجمات في البحر الأحمر”. وقال المصدر للوكالة: “استخدام التأثير النفسي وتشويه الحقائق […]

ظهرت المقالة طهران تنفي إجراءها أي مفاوضات مع واشنطن حول هجمات الحوثيين في البحر الأحمر أولاً على ايرث نيوز.