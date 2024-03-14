2024-03-14 16:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

تشهد دراما رمضان 2024 غياب عدد من نجوم الفن في الوطن العربي لأسباب مختلفة، ولكن ذلك لم يمنع تصدّر بعض النجوم للترند على مواقع التواصل الاجتماعي. وفيما يلي أبرز النجوم الغائبين عن دراما رمضان 2024: شغل غياب الفنانة المصرية يسرا عن مسلسلات رمضان هذا الموسم، محبيها ومتابعيها عبر الوطن العربي، فبينما اعتادت يسرا المشاركة في […]

ظهرت المقالة تصدّروا الترند بغيابهم.. نجوم خارج السباق الرمضاني لعام 2024 أولاً على ايرث نيوز.