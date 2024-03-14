2024-03-14 16:00:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

استقبل وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الخميس (14 آذار 2024)، وفداً تركياً رفيعاً برئاسة وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في العاصمة بغداد.

وقال مصدر مطلع لـ "بغداد اليوم"، إن "وزير الخارجية فؤاد حسين، استقبل اليوم الخميس، في بغداد وفداً تركياً رفيعاً يضم وزيري الخارجية هاكان فيدان والدفاع يشار غولر ورئيس جهاز المخابرات إبراهيم كالن".

وأمس الاربعاء، قال مصدر حكومي لـ "بغداد اليوم"، إن "وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سيجري زيارة رسمية إلى العاصمة بغداد الخميس من اجل الترتيب الى زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان نهاية الشهر الحالي".

وفي وقت سابق، أعلن نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلدز، أن الرئيس رجب طيب أردوغان يعتزم القيام بزيارة إلى العراق قبل نهاية آذار المقبل.

وقال يلدز، على هامش زيارته إلى بغداد، إنه "بحسب التخطيط والتحضيرات فإن زيارة أردوغان للعراق ستجري قبل نهاية أذار".

وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، قد ناقش مع نظيره التركي هاكان فيدان، نهاية شباط الماضي، على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي، برنامج زيارة أردوغان المرتقبة إلى العراق.







