2024-03-14 16:00:12 - المصدر: منصة إيشان

بعد أن ألزمت المحكمة الاتحادية، كل من وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات بحجب المواقع وشبكات الإنترنت والتواصل الاجتماعي وتطبيقات التواصل الإلكتروني التي تتضمن محتوى “فاحشا”، يتحدث المختص بالشؤون التقنية والمدافع عن الحقوق الرقمية، بحر جاسم، عن عقبات تواجه السلطات في هذه الخطوة، فيما يعرب عن قلقه بالمساس بحريات المواطنين. وقال جاسم، لمنصة “إيشان” إن “مواقع المحتوى […]

ظهرت المقالة هل يستطيع العراق حجب المحتوى “الفاحش” كله؟ أولاً على Eishan.