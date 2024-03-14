رجل في فرنسا يقتل زوجته من اجل عشيقة وهمية

2024-03-14 16:12:10 - المصدر: قناة الثامنة

اقدم رجل في فرنسا على قتل زوجته، من اجل تحويل علاقته الغرامية عبر الإنترنت مع عشيقته الى واقع ملموس. وأعلنت السلطات القضائية الفرنسية أن شابا ثلاثينياً اعترف بقتل زوجته في نهاية كانون الثاني/الماضي لتحويل علاقة كان يقيمها مع عشيقة عبر الإنترنت الى واقع ملموس، لكن تبيّن أنها علاقة وهميّة وجزء من عملية احتيال حُدد مركزها في ساحل العاج. وافاد مكتب المدعي العام المحلي بالعثور على جثة الضحية المولودة عام 1995 في 28 كانون الثاني/يناير، وعليها آثار إصابات في الجذع، في منزلها في بوسان في شمال فرنسا. وقال المدعي العام غيريك لو براس في بيان ان زوج الضحية قال في البداية