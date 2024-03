بلدية الغراف: مواطنو القضاء يحق لهم المراجعة ممن خصصت لهم الاراضي لاستكمال اجراءات التسجيل

2024-03-14 16:20:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:دعت بلدية قضاء الغراف المواطنين ممن تم تخصيص قطع اراضي سكنية لهم خلال السنوات السابقة ولم يكملوا اجراءات التمليك لمراجعة شعبة الاملاك في بلدية الغراف لاكمال اجراءات التسجيل بعد الحصول على موافقة الامانة العامة لمجلس الوزراء لمنح ستة اشهر لغرض اكمال اجراءات تسجيل قطع اراضي للشرائح المشمولة.انتهى (ا...

