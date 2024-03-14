شغل أطول خدمة في المنصب.. احالة النائب الفني لمحافظ نينوى الى التقاعد "وثيقة"

2024-03-14 16:24:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أحالت محافظة نينوى النائب الفني لمحافظ نينوى "حسن ذنون العلاف" إلى التقاعد بعد مسيرة استمرت 11 عاما كنائب فني للمحافظ.

وكشفت وثيقة صادرة من محافظة نينوى وحصلت وكالة شفق نيوز على نسخة منها أنه "بناء على الطلب المقدم من العلاف، تمت إحالته إلى التقاعد استنادا الى قانون التقاعد الموحد رقم (9) لعام 2014".

والعلاف من مواليد الموصل عام 1973 و حاصل على شهادة الماجستير ، وقد شغل منصب عضو مجلس محافظة نينوى في الدورة الأولى للمجلس عام 2005 عن الحزب الإسلامي، ثم عمل تدريسيا في جامعة الموصل وشغل منصب مدير العلاقات والاعلام في ذات الجامعة قبل أن يتسلم مهام النائب الفني لمحافظ نينوى ابتداءا من العام 2013.

وتعد المدة التي قضاها العلاف في منصبه نائبا للمحافظ والتي تجاوزت 11 عاما هي الأطول قد تكون في العراق لمن شغلوا مثل هذا المنصب.

وكان الصراع على منصب نائب المحافظ الفني قد احتدم الشهر الماضي بعد أن منحت التوافقات السياسية كتلة "بابليون" المنصب ليتولى عمر نامق المولى مهام النائب الفني بديلا عن العلاف.

ويشير مراقبون للشأن المحلي في محافظة نينوى إلى أن الدورة الحالية لمجلس المحافظة قد تكون الأضعف لغاية الآن بسبب الصراعات والتجاذبات السياسية داخل أروقة المجلس الذي لم يفلح حتى الآن في حسم اللجان داخل المجلس على الرغم من مضي قرابة 40 يوما على بدء المجلس أعماله، في الوقت الذي كان يأمل فيه الموصليون أن يبدأ المجلس أعماله بالعديد من المشاريع المتلكئة والتي على رأسها ملف المستشفيات ومطار الموصل وتوسعة المدينة.