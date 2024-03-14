الحكم بالإعدام على متهم قتل خاله واعتدى على إبنته في واسط

2024-03-14 16:24:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الخميس (14 آذار 2024)، الحكم بالإعدام على متهم لقتله خاله والإعتداء على إبنته في محافظة واسط.

وذكر الجهاز في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "القضاء العراقي، أصدر الحكم بالإعدام على متهم لقيامه بعدة جرائم دنيئة، حيث ألقي القبض عليه من قبل جهاز الأمن الوطني في محافظة واسط بعد ورود معلومات عن قيامه بتعنيف إبنته البالغة من العمر 14 عاماً والإعتداء عليها".

واضاف، أنه "بعد التأكد من صحة المعلومات واستحصال الموافقات القضائية تحركت مفارزنا إلى مكانه الدقيق والإطاحة به، واثناء التحقيق معه ومواجهته بالأدلة على جرائم سابقة منسوبة إليه، إعترف بقتل خاله بطريقة لا تمت للانسانية بصلة بعدما حرقه بالإشتراك مع زوجة خاله التي تزوجها فيما بعد، فضلاً عن الإعتداء على إحدى بنات خاله الثلاث".

واشار الى، أنه "جرى إحالته إلى الجهات المختصة ليتم إصدار الحكم بناءً على ما اقترفه من جرائم".







