2024-03-14 16:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مصادر سياسية، يوم الخميس، ان لاهور شيخ جنكي، الرئيس المشترك المبعد للاتحاد الوطني الكوردستاني، سيشارك في الانتخابات البرلمانية المقبلة بإقليم كوردستان بقائمة حزب" الجبهة الشعبية" .

وقالت المصادر لمراسل وكالة شفق نيوز أن حزب الجبهة الشعبية عقد يوم أمس مؤتمره الحزبي الأول في أربيل بمشاركة 160 عضوا، وانتخبوا رئيس الحزب و 13 عضوا للمجلس القيادي للحزب، مبينة أنه تم اختيار "فرهاد عمر" كرئيس للحزب.

وأضافت المصادر أنه تم تسجيل حزب الجبهة الشعبية في إقليم كوردستان، وفي المفوضية العليا للانتخابات في العراق بشكل رسمي.

وكان رئيس إقليم كوردستان، وقّع الأحد، 3 آذار 2024، أمراً إقليمياً حدد فيه موعد إجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان، في العاشر من حزيران المقبل.

ودعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الأحد 3 آذار 2024، الأحزاب السياسية الكوردستانية التي تمارس نشاطها السياسي في إقليم كوردستان والتي ترغب بالمشاركة في انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان الى تسجيل التحالفات السياسية خلال مدة أقصاها 9 أيام، مشيرة إلى أن التسجيل يكون في مقر دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في بغداد وفي المكاتب الانتخابية في محافظات الإقليم.