وزير الداخلية يوجه بنقل المرشدين الدينيين من الوزارة الى المصحات القسرية

2024-03-14 16:36:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وجه وزير الداخلية عبد الامير الشمري، اليوم الخميس (14 آذار 2024)، بنقل المرشدين الدينيين العاملين في الوزارة الى المصحات القسرية ببغداد والمحافظات.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية وخلية الاعلام الامني العميد مقداد ميري في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن " وزير الداخلية عبد الامير الشمري وجه بنقل المرشدين الدينين العاملين في الوزارة للعمل في المصحات القسرية في بغداد والمحافظات".