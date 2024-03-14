الإعدام لمدان بقتل خاله والاعتداء على إبنته وإحدى بنات "المغدور" في واسط

2024-03-14 16:42:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني، يوم الخميس، أن القضاء العراقي اصدر الحكم بالإعدام على مدان لقيامه بعدة جرائم "دنيئة".

وكان الجهاز قد القى القبض على المدان في محافظة واسط بعد ورود معلومات عن قيامه بتعنيف إبنته البالغة من العمر (14) عاماً والإعتداء عليها.

وقال الجهاز في بيان اليوم إنه بعد التأكد من صحة المعلومات واستحصال الموافقات القضائية تحركت مفارزه إلى مكانه الدقيق والإطاحة به، مشراً أنه أثناء التحقيق معه ومواجهته بالأدلة على جرائم سابقة منسوبة إليه، إعترف بقتل خاله بطريقة لا تمت للانسانية بصلة بعدما حرقه بالإشتراك مع زوجة خاله التي تزوجها فيما بعد، فضلاً عن الإعتداء على إحدى بنات خاله الثلاث.

وهذا قد جرت إحالته إلى الجهات المختصة ليتم إصدار الحكم بناءً على ما اقترفه من جرائم، وفقا للبيان.