الإسلامي الكردستاني: ندعم إجراءات عملية التوطين لرواتب الموظفين في إقليم كردستان

2024-03-14 16:48:02 - المصدر: واع





بغداد - واع - وسام الملا

أعلن الاتحاد الإسلامي الكردستاني، اليوم الخميس، دعمه لإجراءات عملية التوطين لرواتب الموظفين في إقليم كردستان.

وقال النائب عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني مثنى أمين في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الموظفين في إقليم كردستان يجب ضمان رواتبهم من قبل الحكومتين الاتحادية والإقليم مع الإشارة إلى حاجة الوقت في عملية التوطين وعدم حصره بشهر واحد".

وأشار إلى دعم ملف توطين الرواتب من خلال حكومة إقليم كردستان وبطريقة صحيحة ويكون للموظف حساب ومن خلال الحكومتين يتم دفع راتب الموظف من خلاله".

وأوضح، أن "قرار المحكمة الاتحادية هو ضمان لحقوق الموظفين وأن تكون رواتبهم موطنة في البنوك المعتمدة وعبر وزارة المالية في كردستان وتدقيقها من قبل البنوك الاتحادية وديوان الرقابة المالية".

وكان المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، أكد استمرار تمويل رواتب الموظفين في إقليم كردستان، فيما أشار إلى أن وزارة المالية الاتحادية ملتزمة بتمويل الإقليم حول دفع رواتب الموظفين في إقليم كردستان لشهر (آذار)، مع أهمية التنسيق مع وزارة المالية في إقليم كردستان للإسراع بعملية إكمال إجراءات التوطين في المصارف المعتمدة".