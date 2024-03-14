استقرار أسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق في نهاية الأسبوع

2024-03-14 16:48:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي في بغداد، يوم الخميس، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار استقرت مع إغلاق بورصتيّ الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 150250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سجلت صباح هذا اليوم.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 151250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 149250 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل سجل الدولار استقرارا ايضا حيث بلغ سعر البيع 150250 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 150150 ديناراً مقابل 100 دولار .