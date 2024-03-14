وزير العدل يؤكد الاهتمام بملف حقوق الإنسان

2024-03-14 17:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد وزير العدل خالد شواني، اليوم الخميس، الاهتمام بملف حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل والفئات المجتمعية الهشة.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "استقبل وزير العدل خالد شواني، اليوم الخميس، بمكتبه في مبنى الوزارة سعادة السفيرة الفنلندية لدى جمهورية العراق أنو ساريلا، وجرى خلال اللقاء مناقشة ملف حقوق الإنسان".وأكد شواني- بحسب البيان- "اهتمام الحكومة بملف حقوق الإنسان، ولأول مرة تقوم الحكومة العراقية بتقديم تقريرها ضمن التوصيات الدولية بوقتها المحدد إلى الجهات الأممية المختصة".وبين، أن "المنهاج الحكومي يولي اهتماما كبيرا بملف حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل والفئات المجتمعية الهشة".من جانبها، أعربت ساريلا عن شكرها لحسن الاستقبال والتعاون الإيجابي من قبل الوزير وأشادت بتبني الحكومة مفاهيم حقوق الإنسان بتعاملها مع المرأة والطفولة واتخاذها خطوات جدية لتطبيق معايير حقوق الإنسان.