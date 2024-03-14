اربيل يحقق الفوز على الكرخ ويتأهل لدور ربع نهائي كأس العراق

2024-03-14 17:00:06 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تأهل فريق اربيل الى دور ربع نهائي كاس العراق بعد فوزه على مضيفه الكرخ بهدف دون مقابل ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس العراق لكرة القدم .

وجرت المباراة على ملعب الساحر احمد راضي عند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم الخميس .

وانتهى الشوط الأول بتقدم اربيل بهدف دون مقابل للكرخ جاء الهدف عن طريق اللاعب علي محسن في الدقيقة 26 .

أدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من احمد كاظم حكم ساحة ، وحسين فلاح حكم مساعد أول ، وكرار عبد الكريم حكم مساعد ثان ، وليث فرحان حكم رابع .