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اربيل يحقق الفوز على الكرخ ويتأهل لدور ربع نهائي كأس العراق

اربيل يحقق الفوز على الكرخ ويتأهل لدور ربع نهائي كأس العراق
اربيل يحقق الفوز على الكرخ ويتأهل لدور ربع نهائي كأس العراق
2024-03-14 17:00:06 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تأهل فريق اربيل الى دور ربع نهائي كاس العراق بعد فوزه على مضيفه الكرخ بهدف دون مقابل ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس العراق لكرة القدم .

وجرت المباراة على ملعب الساحر احمد راضي عند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم الخميس .

وانتهى الشوط الأول بتقدم اربيل بهدف دون مقابل للكرخ جاء الهدف عن طريق اللاعب علي محسن في الدقيقة 26 .

أدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من احمد كاظم حكم ساحة ، وحسين فلاح حكم مساعد أول ، وكرار عبد الكريم حكم مساعد ثان ، وليث فرحان حكم رابع .

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