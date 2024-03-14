2024-03-14 17:06:11 - المصدر: منصة إيشان

حذر خبير التنبؤات الجوية صادق عطية، اليوم الخميس، من موجة سيول وفيضانات قد تحدث بسبب حالة جوية وصفها بـ “المتميزة والنادرة”، منتصف الأسبوع المقبل. وقال عطية في منشور على “فيسبوك”، إن “كل العناصر المتوفرة تشير لحالة جوية متميزة ونادرة منتصف الأسبوع المقبل تستوجب أخذ الاحتياطات من شدة وغزارة الأمطار والبرق والرعد ونشاط الرياح”. وأضاف، أن […]

ظهرت المقالة رغم قرب نهاية الشتاء.. العراق يمر بـ”حالة جوية نادرة”: سيول وفيضانات قادمة أولاً على Eishan.