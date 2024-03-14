2024-03-14 17:06:11 - المصدر: منصة إيشان

في إقليم دارفور غربي السودان، حيث الصراع يهدد الحاضر والمستقبل، تزداد مأساة النازحين مع دخول فصل الصيف، فحتى أوراق الأشجار التي كانت تُستخدم كطعام للأطفال باتت صعبة المنال، تاركة إياهم يواجهون موتًا محققًا جراء الجوع. يُصف المنسق العام لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور، يعقوب محمد عبدالله فوري، في مقابلة صحفية، الوضع بـ”المأساوي”، فمع غياب المساعدات […]

ظهرت المقالة “انقذونا من الجوع”.. صراخ أطفال دارفور: لا جراد ولا ورق أشجار يسد رمقنا أولاً على Eishan.