2024-03-14 17:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اكد المتحدث بإسم مديرية مكافحة المخدرات، حسن التميمي، اليوم الخميس، على وجود تعاون امني بين بغداد واربيل بما يخص ملف المخدرات، فيما احصى عدد المتهمين المعتقلين بجريمة المخدرات. وقال التميمي في تصريح لايرث نيوز، إن “جريمة المخدرات جريمة دولية ليست فقط في العراق ومنتشرة في اغلب الدول العالمية والإقليمية والعربية، وفيما يتعلق في […]

ظهرت المقالة التميمي يكشف عن عدد المتهمين المعتقلين بجريمة المخدرات أولاً على ايرث نيوز.