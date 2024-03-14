2024-03-14 17:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكد وزير العدل خالد شواني، اليوم الخميس، المنهاج الحكومي يولي اهتماما كبيرا بملف حقوق الإنسان، ولأول مرة تقوم الحكومة العراقية بتقديم تقريرها ضمن التوصيات الدولية بوقتها المحدد إلى الجهات الأممية المختصة. وفي بيان لوزارة العدل وتلقته ايرث نيوز، أن ” وزير العدل د. خالد شواني استقبل بمكتبه في مبنى الوزارة السفيرة الفلندية لدى […]

ظهرت المقالة وزير العدل: الحكومة تولي اهتماما كبيرا بملف حقوق الإنسان والمرأة والطفل أولاً على ايرث نيوز.