2024-03-14 17:30:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أظهرت نتائج الإحصاءات المالية الأولية للإمارات في الربع الرابع 2023 أن قيمة الإيرادات الحكومية بلغت 155.9 مليار درهم و قيمة النفقات الحكومية 131.3مليار درهم. وبحسب بيانات وزارة المالية، فإن النفقات على مستوى الإمارات خلال الربع الرابع من عام 2023 والبالغة 131.3 مليار درهم توزعت بين المصروفات الرأسمالية، والمصروفات الجارية، والتي تتضمن تعويضات العاملين واستخدام السلع والخدمات، واستهلاك رأس المال الثابت، والفوائد المدفوعة، والإعانات المالية، والمنح، والمنافع الاجتماعية، والتحويلات الأخرى. هذا وبلغ فائض ميزانية الإمارات للربع الرابع 2023 حوالي 24.6 مليار درهم. وكان وزير الاقتصاد الاماراتي، عبد الله بن طوق قد قال سابقاً لـ CNBC عربية، إن الدولة الآن تستهدف نمو الاقتصاد 7 ليصل الحجم إلى 3 تريليونات درهم بحلول 2031 وتم إطلاق عدة سياسات منها سياسات التكتلات الاقتصادية لتحقيق النمو المستهدف. وأضاف أنه تم تعديل 10 تشريعات رئيسية في آخر فترة ويتم العمل الآن على استراتيجيات جديدة للوصل لهدف النمو.