انتعاش مبيعات التجزئة بأميركا.. وطلبات إعانة البطالة تتراجع

2024-03-14 17:30:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

انتعشت مبيعات التجزئة الأميركية في فبراير لكن الإنفاق الاستهلاكي سجل تباطؤا، إذ تعاني أسر من التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض. وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة، الخميس، إن مبيعات التجزئة ارتفعت 0.6 بالمئة الشهر الماضي. وجرى تعديل بيانات كانون الثاني بالخفض لتظهر انخفاض المبيعات 1.1 بالمئة بدلا من 0.8 بالمئة في السابق. كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع مبيعات التجزئة 0.8 بالمئة في شباط. وأظهر تقرير منفصل من وزارة العمل، الخميس، أن عدد الأشخاص الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي انخفض ألفا إلى مستوى معدل في ضوؤ العوامل الموسمية بلغ 209 آلاف للأسبوع المنتهي في التاسع من اذار. وتوقع اقتصاديون تسجيل 218 ألف طلب في الأسبوع الماضي.