وزير أميركي سابق يعمل على تكوين مجموعة لشراء تيك توك

2024-03-14 17:30:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

يعمل وزير الخزانة الأميركي السابق، ستيفن منوشين، على تشكيل مجموعة تتكون من عدة مستثمرين للاستحواذ على TikTok من ByteDance، حيث يهدد تشريع مشترك من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يشق طريقه عبر الكونغرس استمرار وجودها في الولايات المتحدة. هذا وأقر مجلس النواب مشروع قانون من الحزبين، يجبر ByteDance إما على سحب تطبيقها العالمي Tiktok أو مواجهة حظر فعال عليه داخل الولايات المتحدة. وقال منوشين، الذي يقود شركة Liberty Strategy Capital، لـ CNBC: أعتقد أن التشريع يجب أن يتم إقراره وأعتقد أن التطبيق يجب بيعه. وأضاف إنه مشروع رائع، وسأقوم بتشكيل مجموعة لشراء TikTok. هذا ويتجه مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ، ولكن مستقبله غير مؤكد، وذلك على الرغم من أن الرئيس جو بايدن قال إنه سيوقع التشريع إذا وصل إلى مكتبه. وقال منوشين: يجب أن يكون هذا التطبيق مملوكًا لشركات أميركية، وأضاف: من غير الممكن أن يسمح الصينيون لشركة أميركية بامتلاك شيء مثل هذا في الصين”. وقد سلط المشرعون من كلا الحزبين الضوء على مدى تأثير TikTok في أميركا، حيث وفقًا لتقديراتهم الخاصة يستخدم 170 مليون أميركي التطبيق، باعتباره يوفر للحكومة الصينية إمكانية الوصول والتأثير على مواطني الولايات المتحدة. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة الصينية ستسمح لـ ByteDance ببيع TikTok إلى مشترٍ أميركي. وقد ضغطت TikTok بقوة ضد مشروع القانون، بما في ذلك تقديم عرض منسق لقاعدة مستخدميها ومن خلال مقاطع الفيديو على منصتها. أشار الرئيس التنفيذي لـ TikTok، شو زي تشيو، إلى أن البيع ليس خيارًا. ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين حملة الحزبين بأنها مؤشر على “منطق اللصوص” تجاه TikTok، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز يوم الخميس. وقد بلغت قيمة ByteDance حوالي 220 مليار دولار في جولة التمويل الأخيرة في عام 2023، وفقًا لبيانات PitchBook. في حين أن التقييم المنفصل لـ TikTok لم يكن واضحًا على الفور، فمن المرجح أن يكون أي سعر بيع للقسم الأميركي من التطبيق أقل من ذلك.