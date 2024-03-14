وزير النفط وشركة سيمنز يبحثان آفاق التعاون الثنائي وإيقاف حرق الغاز

2024-03-14 17:30:04 - المصدر: الاقتصاد نيوز

بحث نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط، حيان عبد الغني، الخميس، مع شركة سيمنز، التعاون الثنائي في مجال استثمار وإيقاف حرق الغاز وتنمية مشاريع الطاقة المتجددة. وقالت وزارة النفط في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن عبد الغني استقبل اليوم مهند الصفار المدير التنفيذي لشركة سيمنز فرع العراق. وأضافت جرى خلال الاجتماع بحث افاق التعاون الثنائي في مجال استثمار وايقاف حرق الغاز ، وتنمية مشاريع الطاقة المتجددة. وفي آذار الماضي، رعى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني توقيع 3 عقود بين وزارة الكهرباء وشركة سيمنز لإجراء عمليات تأهيل وخدمة شاملة لمحطات كركوك، والرشيد، والصدر الغازية لإنتاج الطاقة الكهربائية، وتغطي هذه العقود خدمة المحطات لمدة خمس سنوات، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1400MW.