وزير النفط وشركة (سيمنز) يبحثان آفاق التعاون الثنائي وإيقاف حرق الغاز

2024-03-14 17:48:02 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني مع المدير التنفيذي لشركة (سيمنز ) مهند الصفار، اليوم الخميس، آفاق التعاون الثنائي وإيقاف حرق الغاز.وقال بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني استقبل مهند الصفار المدير التنفيذي لشركة (سيمنز) فرع العراق".وأضاف البيان، أنه "جرى خلال الاجتماع بحث آفاق التعاون الثنائي في مجال استثمار وإيقاف حرق الغاز وتنمية مشاريع الطاقة المتجددة".