2024-03-14 17:48:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

دعت لجنة الزراعة البرلمانية، اليوم الخميس، (14 آذار 2024)، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعقابية بحق الجمعيات الفلاحية لتمردها على القرارات القضائية.

وقالت عضو اللجنة ابتسام الهلالي، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك تمرداً واضحاً من قبل الجمعيات الفلاحية على القرارات القضائية، وهذا يدعو الى ردع المسؤولين عن هذا التمرد داخل الجمعيات، كونهم متورطين بملفات فساد كبيرة وخطيرة" على حد قولها.

وبينت، ان "لجنة الزراعة البرلمانية سلمت الجهات الرقابية المختصة ملفات فساد كبيرة ارتكبتها الجمعيات الفلاحية والملفات قيد التحقيق".

ودعت الهلالي، الى "الإسراع بحسمها ومعاقبة كل من يتمرد على القرارات القضائية، كما ان الجهات الحكومية والمسؤولين في الدولة مطالبين بردع هذا التمرد بقوة القانون وتنفيذه، بعيدا عن أي ضغوطات ومجاملات".

وكانت محكمة التمييز الاتحادية، انهت في وقت سابق من الشهر الجاري عضوية حيدر العصاد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية، وأعضاء المكتب التنفيذي للجمعيات.

وبحسب قرار المحكمة تلقته "بغداد اليوم"، فان انهاء العضوية "كونهم يعتبرون منتحلين صفة"، ومكنت المحكمة "غانم الفريجي رئيساً للاتحاد وانتخاب مكتب تنفيذي مؤقت لحين إجراء انتخابات"

وعلى الرغم من صدور قرار محكمة التمييز، الا ان المكتب التنفيذي للاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق عقد اجتماعا بمقر الاتحاد العام في بغداد.