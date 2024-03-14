2024-03-14 17:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ انطلقت اليوم الخميس، في محافظة النجف حملة زراعة خمسة عشر الف شجرة في عدد من مدارس المحافظة تنفيذاً لمبادرة رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني بزراعة خمسة ملايين شجرة في جميع محافظات العراق. وقام الوزير المالكي يرافقه مدير عام تربية المحافظة مردان البديري ومدير الزراعة، منعم الفتلاوي وعدد المسؤولين والمدراء العامين في […]

ظهرت المقالة من النجف.. وزير الزراعة يعلن انطلاق مبادرة “عراق اخضر” أولاً على ايرث نيوز.