2024-03-14 17:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

كشف القيادي في حزب تقدم سعود المشهداني، اليوم الخميس، سبب تأخير انتخاب رئيسا جديدا لمجلس النواب، فيما تحدث عن وجود أقصاء لحزبه من منصب رئاسة المجلس.وقال المشهداني لوكالة إيرث نيوز، إن “الخلافات التي حصلت بين ابناء المكون السني سببها شركاء المكون لعدم التزامهم بالاتفاق والاعراف”.وأضاف “عندما تشكلت الحكومة والرئاسات تم الاتفاق على ان رئاسة مجلس […]

ظهرت المقالة تقدم يكشف سبب تأخير انتخاب خليفة الحلبوسي: نتعرض لإقصاء من شركائنا أولاً على ايرث نيوز.