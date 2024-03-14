2024-03-14 17:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

أحصت وزارة التربية، اليوم الخميس، أعداد ملحق محاضري المديرية العامة للتربية في محافظة البصرة. وذكرت الوزارة في بيان تلقته (إيرث نيوز)، أن”أعداد ملحق محاضري المديرية العامة للتربية في محافظة البصرة بلغ (19801) محاضر”. وأضافت، أنه”يمثل الحاجة الفعلية من الشاغر والاحتياج للملاكات التعليمية والتدريسية والإدارية في جميع أقسام المديرية والتي ستثبت بياناتهم مع وزارة المالية “.

ظهرت المقالة التربية تُحصي عدد ملحق محاضري البصرة أولاً على ايرث نيوز.