2024-03-14 18:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت المديرية العامة لتربية بغداد الكرخ الثالثة، اليوم الخميس، عن فتح باب الاعتراض للمتقدمين للعقود. وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أنها تعلن عن فتح باب الاعتراض للمتقدمين للعقود حسب الرابط لكل قاطع وأعتبارا من تاريخ اعلان رابط الاسماء اليوم الخميس 13/3/2024 ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء ٢٠٢٤/٣/٢٧.التنويه؛ ملئ الفقرات المطلوبة بدقة […]

ظهرت المقالة تربية الكرخ الثالثة تفتح باب الاعتراض للمتقدمين للعقود أولاً على ايرث نيوز.