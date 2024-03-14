2024-03-14 18:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ التقى وزير العمل والشؤون الاجتماعية، احمد الأسدي، اليوم الخميس، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جلبرت هونجبو، وذلك على هامش اجتماعات الدورة 350 لمجلس ادارة منظمة العمل الدولية المنعقدة في جنيف.واكد الوزير خلال اللقاء بحسب بيان تلقته ايرث نيوز على “متانة العلاقة بين الوزارة والمنظمة الدولية وتعدد المشاريع والاستراتيجيات المشتركه بين الطرفين، وآخرها الاتفاق […]

ظهرت المقالة الاسدي يطلب عقد ورشة مشتركة بين لجنتي العمل والقانونية النيابيتين مع لجنة التشاور الثلاثي أولاً على ايرث نيوز.