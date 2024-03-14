2024-03-14 18:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، تحييد 229 عنصرا من حزب العمال الكردستاني منذ بداية العام الحالي في شمالي العراق. جاء ذلك بحسب زكي آقتورك، مستشار الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الدفاع التركية، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة أنقرة. وأشار آقتورك أن عدد العناصر الذين تم تحييدهم منذ الأول من يناير/ كانون الثاني 2024 وحتى اليوم […]

ظهرت المقالة خلال العام الحالي.. تركيا تعلن تحييد 229 “عمالياً” شمالي العراق أولاً على ايرث نيوز.