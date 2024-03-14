الاسدي يدعو من جنيف لـ "ورشة مشتركة" مع منظمة العمل لهذه الاسباب

2024-03-14 18:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، الخميس، ضرورة عقد ورشة مشتركة تجمع لجنتي العمل والقانونية النيابيتين مع منظمة العمل الدولية. وقالت وزارة العمل في بيان اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن الأسدي، التقى المدير العام لمنظمة العمل الدولية جلبرت هونجبو، على هامش اجتماعات الدورة 350 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية المنعقدة في جنيف. وشدد الأسدي على أهمية العلاقة بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية وتعدد المشاريع والاستراتيجيات المشتركة بين الجانبية الطرفين، مشيرا الى الاتفاق الأخير الذي تم توقيعه مع نائب المكتب الاقليمي حول عدم المساواة، فضلا عن برنامج العمل اللائق. وطالب الأسدي، رئيس منظمة الدولية، بـ ضرورة عقد ورشة مشتركة تجمع لجنتي العمل والقانونية النيابيتين مع لجنة التشاور الثلاثي على ان تكون في مقر المنظمة، لشرح آلية عملها والطرق التي توضع فيها معايير العمل، للمساهمة بشكل جاد وفاعل في وضع قانون جديد للعمل النقابي، بدلا من قانون 52 النافذ.