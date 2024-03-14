وكالة الطاقة: هجمات الحوثيين زادت من تزود السفن بالوقود

2024-03-14 18:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قالت وكالة الطاقة الدولية، الخميس، إن هجمات الحوثيين التي تدفع سفنا إلى تغيير مسارها نحو رحلات أطول حول جنوب القارة الإفريقية أدت إلى زيادة كبيرة في شحنات النفط العائمة، ورفعت المبيعات من تزويد السفن بالوقود في سنغافورة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. وقالت الوكالة التي مقرها باريس في تقرير شهري: في شباط وحده، زادت شحنات النفط العائمة 85 مليون برميل، إذ أدت الهجمات المتكررة على الناقلات في البحر الأحمر إلى تحويل مسار المزيد من الشحنات حول رأس الرجاء الصالح. وأضافت: ببلوغها ما يقرب من 1.9 مليار برميل حتى نهاية فبراير، سجلت شحنات النفط العائمة إلى ثاني أعلى مستوياتها منذ القمة التي تسببت فيها جائحة كوفيد19. وتضيف الهجمات بالشرق الأوسط مزيدا من الكيلومترات إلى الرحلات العالمية التي سبق وأن زادتها طولا العقوبات المفروضة على النفط الروسي، والتي أدت إلى تحويل حمولات إلى طرق جديدة للوصول إلى أسواق أبعد. وفي سنغافورة، أكبر مركز في العالم للتزود بالوقود البحري، رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للتسليمات في 2024 بمقدار 110 آلاف برميل يوميا، معظمها من زيت الوقود. وأضافت الوكالة أن تغيير مسار السفن يؤدي أيضا إلى زيادة التزود بالوقود في الموانئ المتخصصة الأصغر في جنوب القارة الإفريقية، مثل والفيس باي في ناميبيا وريتشاردز باي ودوربان باي في جنوب إفريقيا، وبورت لويس في موريشيوس. وأضافت الوكالة: الجهود المبذولة لتعويض الوقت من خلال زيادة سرعة الإبحار تعمل بمثابة دفعة إضافية لاستهلاك الوقود.