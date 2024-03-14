2024-03-14 19:12:11 - المصدر: منصة إيشان

صوت البرلمان الإسباني، اليوم الخميس، على مشروع قانون العفو عن الانفصاليين الكاتالونيين، فيما يفكّر الزعيم الانفصالي كارليس بوتشيمون بالعودة بعدما أمضى سنوات في منفى اختياري لتجنّب ملاحقته قضائيا على خلفية محاولة انفصال عام 2017. وصوّت 178 نائبا لصالح مشروع القانون و172 ضدّه، علما أنه يسعى لطي صفحة سنوات من الجهود الرامية إلى محاسبة المتورطين في […]

ظهرت المقالة إسبانيا تقر قانون العفو عن “الانفصاليين الكاتالونيين”.. 172 نائباً صوّتوا ضده أولاً على Eishan.