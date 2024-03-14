2024-03-14 19:24:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الخميس، صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالسجن لمُدَّة 7 سنواتٍ على مدير آثار مُحافظة صلاح الدين سابقاً، لإحداثه عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتَّصل بها بحكم وظيفته.

وأشار مكتب الإعلام والاتّصال الحكوميّ في الهيئة، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أنَّ "محكمة جنايات الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت قرار حكمٍ حضورياً بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ على مدير آثار محافظة صلاح الدين سابقاً، في القـضيَّة التي تولت الهيئة التحقيق فيها وأحالتها الى القضاء".

ولفت المكتب، إلى أنَّ "المدان أقدم على تزوير صورة قيد لقطعة أرضٍ أثرية، ومنح سنداتٍ عقاريَّة للمواطنين على أنَّها أرضٌ زراعية"،مبيناً أن "المدان تسبَّب بفعلته هذه بإلحاق ضررٍ في المال العام بلغ مقداره (169,500,000,000) مليار دينار".

وأوضح أنَّ "المحكمة بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة تولَّدت لديها القناعة الكافية بإدانته، مُستندةً في قرارها إلى المادة (340) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".