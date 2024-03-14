أسواق الخليج تصعد بفضل ارتفاع أسعار النفط

2024-03-14 19:50:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ارتفعت معظم أسواق الأسهم في الخليج، الخميس، على درب نظيراتها العالمية وبفضل صعود أسعار النفط في الوقت نفسه الذي يترقب فيه المستثمرون مجموعة من البيانات الاقتصادية قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الأسبوع المقبل. وارتفعت أسعار النفط، وهي محفز للأسواق المالية في منطقة الخليج، بفضل توقعات قوة الطلب الأميركي وتزايد المخاطر الجيوسياسية، إذ صعد خام برنت 0.9 بالمئة إلى 84.76 دولار للبرميل بحلول الساعة 1418 بتوقيت غرينتش. وارتفع مؤشر دبي 0.7 بالمئة مدعوما بمكاسب في جميع القطاعات تقريبا مع صعود سهمي بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارات، وشركة سالك لخدمات التعرفة المرورية اثنين بالمئة لكل منهما. وجمعت شركة باركن التي تشرف على تشغيل مواقف السيارات العامة في الإمارات ومقرها دبي 1.57 مليار درهم 427.5 مليون دولار بعد تسعير طرحها العام الأولي عند 2.1 درهم للسهم وهو الحد الأقصى للنطاق السعري. ومن المتوقع أن تبدأ باركن التداول في 21 اذار. وتقدم المؤشر القطري 0.6 بالمئة بدفعة من مكاسب في جميع القطاعات تقريبا ومع صعود سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 0.7 بالمئة وارتفاع سهم شركة قطر لنقل الغاز المحدودة ناقلات ثلاثة بالمئة. وصعد المؤشر في أبوظبي 0.1 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم شركة الدار العقارية 1.4 بالمئة وقفزة بواقع 4.6 بالمئة في سهم أدنوك للحفر. وتقدم المؤشر السعودي الرئيسي قليلا مع صعود سهم شركة أكوا باور 5.9 بالمئة وارتفاع سهم شركة معادن 2.5 بالمئة. لكن سهم عملاق النفط أرامكو هبط 2.5 بالمئة وتراجع أيضا سهم البنك الأهلي السعودي اثنين بالمئة. ومعظم عملات الخليج مربوطة بالدولار وعادة ما تسترشد السعودية والإمارات وقطر في سياساتها النقدية بأي تغيير في السياسة النقدية الأميركية. وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر المصري واحدا بالمئة منهيا جلستين من الخسائر مع صعود جميع القطاعات تقريبا. وصعد سهم البنك التجاري الدولي 2.7 بالمئة وتقدم سهم شركة السويدي اليكتريك بالنسبة نفسها.