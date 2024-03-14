الوطني الكردستاني: ندعم الحل النهائي لرواتب الموظفين في إقليم كردستان

2024-03-14 19:54:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - وسام الملادعا الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الخميس، إلى الإسراع بإنهاء ملف توطين رواتب الموظفين في إقليم كردستان وعقد تفاهمات مشتركة بين الحكومتين الاتحادية والإقليم.وقالت النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني سروة محمد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "أعضاء مجلس النواب الممثلين عن إقليم كردستان يدعمون الحل النهائي لرواتب الموظفين وملف التوطين الذي أطلقنا دعوات متكررة بشأنه منذ وقت بعيد للشروع به معززا بالتفاهمات المشتركة بين الحكومتين الاتحادية والإقليم".وأضافت، أن "قرار توطين رواتب موظفي إقليم كردستان يحتاج إلى بعض الوقت خصوصا وأن هناك أكثر من 900 ألف موظف في كردستان".وأشارت، إلى أن "حل مشكلة رواتب موظفي الإقليم تتم من خلال عملية التفاوض وعقد اجتماعات بين الحكومتين الاتحادية والإقليم لإيجاد حلول نهائية لحل مشكلة توطين الرواتب وكذلك المشاكل الخدمية المتوقفة لعدم وجود ميزانية مخصصة للموظفين والتي ستحل بعد تعديل قانون الموازنة العامة".وكان المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، أكد استمرار تمويل رواتب الموظفين في إقليم كردستان، فيما أشار إلى أن وزارة المالية الاتحادية ملتزمة بتمويل الإقليم حول دفع رواتب الموظفين في إقليم كردستان لشهر (آذار)، مع أهمية التنسيق مع وزارة المالية في إقليم كردستان للإسراع بعملية إكمال إجراءات التوطين في المصارف المعتمدة".