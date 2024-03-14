2024-03-14 19:54:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، يوم الخميس، عن تفاهم مع وزارة الخزانة الاميركية على إعادة النظر بالعقوبات المفروضة على المصارف العراقية، مؤشراً في ذات الوقت "تجارة غير شرعية" تتسبب بعدك استقرار سعر صرف الدولار.

وقال العلاق خلال استضافته في اللجنة المالية النيابية بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم وضع قواعد أساسية من اجل مراقبة عملية الحوالات الخارجية والداخلية، عازيا عدم استقرار سعر الصرف الى وجود تجارة غير شرعية يقوم بها صغار التجار وبعض المضاربين التي تمول عبر سحب الدولار الكاش من السوق".

وأضاف، أن "العقوبات الخارجية التي فرضت على عدد كبير من مصارفنا المحلية، عرقلت مساع وخطط فتح علاقات وخطوط تواصل مع بنوك عالمية مراسلة معتمدة"، مشيراً الى "اجتماعات متواصلة مع الخزانة الاميركية، وتم التفاهم على إعادة النظر بالعقوبات المفروضة على المصارف العراقية، وان هكذا قرارات يجب الا تصدر مستقبلا الا بعد بعد مناقشة وإطلاع البنك المركزي العراقي كونه المعني بمراقبة نشاطها".

وأوضح، "ننسق حاليا مع الجهات المعنية بشأن تطبيق خطة تنظيم التجارة الخارجية"، مشيراً إلى أن "عملية طباعة العملة المحلية تتم وفق الغطاء المالي المطلوب وبالشكل الذي يوازن بين العملة الأجنبية والمحلية ويمنع حصول اي تضخم مالي".