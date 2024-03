2024-03-14 20:00:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: صرحت دائرة صحة ذي قار ان مستشفى الشطرة ومستشفى السوق العام تصدرتا قائمة الدّوائر الصحية بعدد المراجعين لها ليوم الاربعاء المصادف 13 اذار. واوضحت الدائرة في بيان لها اطلعت شبكة اخبار الناصرية على نسخة منه ان عدد المراجعين للمؤسسات التابعة لصحة ذي قار بلغ 15118 مراجعا في...

The post صحة ذي قار: مستشفى الشطرة ومستشفى السوق العام تتصدر قائمة الدوائر الصحية بعدد المراجعين لها appeared first on شبكة اخبار الناصرية.