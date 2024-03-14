2024-03-14 20:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت مديرية تربية بغداد الرصافة الثالثة، اليوم الخميس، عن أسماء المقبولين من المرشحين والاحتياط ضمن درجات العقود.وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أنها “تعلن عن اسماء المقبولين من المرشحين ضمن درجات العقود المخصصة للمديرية من وزارة التربية، وعلى الذوات المدرجة اسماؤهم في الرابط ادناه : (المرشحين بصفة عقد) الحضور الى ديوان المديرية (وحدة […]

ظهرت المقالة تربية بغداد الرصافة الثالثة تعلن أسماء المقبولين من المرشحين والاحتياط ضمن درجات العقود أولاً على ايرث نيوز.