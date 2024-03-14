2024-03-14 20:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على 3 متهمين يقودون شبكة دولية لتجارة المخدرات في كركوك. وقال الناطق باسم الداخلية، العميد مقداد ميري، في بيان تلقته إيرث نيوز “بعملية نوعية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة، ألقت مديرية مكافحة مخدرات كركوك القبض على 3 متهمين خطرين يقودون شبكة دولية ومحلية لتجارة المخدرات من محافظتي السليمانية وكركوك”. […]

ظهرت المقالة القبض على 3 متهمين يقودون شبكة دولية لتجارة المخدرات في كركوك أولاً على ايرث نيوز.