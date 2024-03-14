2024-03-14 20:00:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ على مدير آثار مُحافظة صلاح الدين سابقاً، لإحداثه عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتَّصل بها بحكم وظيفته. وذكرت الهيئة في بيان تلقته إيرث نيوز، أن”محكمة جنايات الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت قرار حكمٍ حضورياً بالسجن […]

ظهرت المقالة لإضراره المال العام بـ170 مليار دينار.. السجـن 7 سنوات لمدير آثار صلاح الدين سابقاً أولاً على ايرث نيوز.